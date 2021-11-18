Россиян предупредили о дефиците картофеля

В России в 2021 году ожидается неурожай картофеля, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, которое направлено в кабмин.

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Как следует из документа, из-за плохой погоды сбор урожая в стране идет медленнее, а его объем значительно ниже, чем ранее. По данным Минсельхоза, цены аграриев вместо традиционного снижения начинают рост. В конце октября картофель стоил 23 рубля за килограмм, что на 71,4% выше аналогичного периода 2020 года.

Качество продукции в этом году невысокое, сообщил руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он указал на мягкость и избыточную влажность отечественного картофеля. Как считает эксперт, овощ будет меньше храниться, а запасы иссякнут раньше обычного.

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы наладить поставку картофеля из стран СНГ. Этот товар заменит импортную продукцию из Пакистана и Египта. Как ожидают в российском правительстве, ситуация с ценами со временем стабилизируется.