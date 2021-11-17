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Названы главные симптомы болезни вейперов

Елена Прошина
44 минуты назад

В июне 2021 года в России зафиксировали первый случай болезни вейперов — EVALI. О главных ее симптомах рассказала «Комсомольская правда».

Названы главные симптомы болезни вейперов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что официально болезнь зарегистрировали два года назад в США. EVALI или повреждение организма, связанное с употреблением электронных сигарет (e-cigarette or vaping product use associated lung injury), способна приводить, в том числе, к летальным исходам.

В России данный диагноз впервые поставили в июне 2021 года. Тогда в Морозовскую больницу с симптомами тяжелой пневмонии и общей интоксикации поступил 17-летний подросток. Впоследствии медикам удалось установить, что такое состояние у парня вызвало активное использование вейпов в течение полутора месяца до госпитализации в больницу.

При частом использовании электронных сигарет, согласно исследованию, которое опубликовал научный журнал Radiology, у подростков, увлекающихся курительными смесями, серьезно повреждались органы. В том числе, в нижней части легких образовывались темные образования округлой формы, похожие по структуре на пневмонию, также деформации подвергалась оболочка.

На основе данных пациентов с EVALI врачи выдели следующие основные симптомы данной болезни: повышение температуры, озноб, резкая потеря в весе, одышка, усталость, боли в груди, кашель, рвота, диарея, сильные боли в животе и тахикардия.

В «КП» также отметили, что в основном жертвами вейпов становятся молодые люди, которые в целом больше их покупают, считая чем-то вроде модного гаджета.

Электронные сигареты появились в начале 2000-х годов в качестве «безопасной» альтернативы обычным сигаретам. В России же всплеск популярности вейпов произошел в 2013 году после ведения антитабачного закона.

Общество,Комсомольская правда,
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