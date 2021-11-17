Разработана новая вакцина против коронавируса

«RBD — ключевая цель вакцин против SARS-CoV-2, но сам по себе белок RBD обладает слабой иммуногенностью. Вот почему (в других вакцинах — прим. «Ленты.ру») использовали полный S-белок, который труднее массово производить», — объясняет ведущий автор работы Дэвид Даулинг из Гарвардской медицинской школы. Для того, чтобы подобрать наилучшие адъюванты — вещества, усиливающие действие вакцин — исследователи протестировали различные их комбинации с вакциной на молодых мышах. Грызунам вводили две дозы и измеряли их гуморальный — связанный с антителами — иммунный ответ.