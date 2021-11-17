Умер последний министр здравоохранения СССР

Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов умер в возрасте 80 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

«С прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни скончался выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Николаевич Денисов», - сообщили в пресс-службе.

Денисов был одним из ведущих специалистов в области управления здравоохранением и подготовки медицинских кадров.

При его участии формировалась служба экстренной медицины, основы страховой медицины, разрабатывались концепция непрерывной подготовки врачебных кадров, государственные образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов, нормативные и информационные материалы по аттестации специалистов здравоохранения. Денисов - автор и руководитель исследований по развитию высшего медицинского и фармацевтического образования, повышению квалификации врачебных и провизорских кадров, развитию системы медстрахования, первичной медико-санитарной помощи, общей врачебной практики (семейной медицины) и медицинской профилактике. Выполнил исследования, посвященные прямой трансфузии крови, лечению раневой инфекции, биостимуляции органов при хирургических операциях.