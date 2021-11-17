Организатор квартирников Ерофеева и Стругацкого пропал в Москве

Российский физик Александр Кривомазов бесследно пропал в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, организатор квартирников Венедикта Ерофеева и Аркадия Стругацкого перестал выходить на связь после того, как самовольно покинул больницу.
16 ноября с заявлением о пропаже в полицию обратился знакомый Кривомазова Владимир Бурилкин. По его словам, с 3 ноября физик находился на лечении в одном из московских медучреждений. 10 ноября Кривомазов решил самостоятельно уйти из больницы, однако до дома он не добрался.
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Бурилкин подчеркнул, что раньше его друг никогда бесследно не исчезал. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Александр Кривомазов в 70-80-е годы проводил еженедельные квартирники. Домашние концерты и поэтические вечера проходили в его однокомнатной квартире в Москве. Всего за 8 лет там прошло более 350 встреч с различными деятелями искусства.
Гости приходили домой к физику чтобы послушать рассказы Стругацкого о съемках «Сталкера» или услышать прочтение вновь набиравшей тогда популярность поэмы «Москва-Петушки». Кривомазов фотографировал всех гостей и записывал их выступления на магнитофон. Таким образом физику удалось сделать единственную запись прочтения «Москва-Петушки» за авторством Ерофеева.