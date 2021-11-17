Организатор квартирников Ерофеева и Стругацкого пропал в Москве

Российский физик Александр Кривомазов бесследно пропал в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, организатор квартирников Венедикта Ерофеева и Аркадия Стругацкого перестал выходить на связь после того, как самовольно покинул больницу.

Фото: © meduza.io © meduza.io

16 ноября с заявлением о пропаже в полицию обратился знакомый Кривомазова Владимир Бурилкин. По его словам, с 3 ноября физик находился на лечении в одном из московских медучреждений. 10 ноября Кривомазов решил самостоятельно уйти из больницы, однако до дома он не добрался.

Бурилкин подчеркнул, что раньше его друг никогда бесследно не исчезал. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Александр Кривомазов в 70-80-е годы проводил еженедельные квартирники. Домашние концерты и поэтические вечера проходили в его однокомнатной квартире в Москве. Всего за 8 лет там прошло более 350 встреч с различными деятелями искусства.