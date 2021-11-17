Пока вы спали: новая война Баку и Еревана и судьбоносный звонок Меркель

Фото: Reuters Reuters

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«Сама Меркель позвонила!»: «додавит» ли Лукашенко ЕС

«Независимая газета» рассказала, что глава Белоруссии Александр Лукашенко «дождался-таки звонка из Берлина»: этот разговор официальный Минск расценил как признание легитимности Лукашенко. Его разговор с Ангелой Меркель продлился 50 минут; по словам Лукашенко, Меркель выслушала его предложение «по развязке ситуации» и взяла время, чтобы обсудить это с членами ЕС.

Несмотря на этот разговор, ситуация с мигрантами на границе оставалась напряженной, польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей. Политический обозреватель Александр Класковский считает, что Лукашенко «получил пиаровский выигрыш: сама Меркель позвонила!». Миграционный кризис вскоре начнет рассасываться, так как «выторговать» что-то еще у Запада Минск не сможет, отметил эксперт.

Москва снова мирит Армению и Азербайджан

Новый вооруженный конфликт Армении и Азербайджана произошел в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница. Как пишет «Коммерсант», стороны впервые за год применили артиллерию и бронетехнику, а нормализовать ситуацию удалось только после вмешательства России.

Минобороны Армении сообщило о 12 военных, попавших в плен, об одном погибшем и нескольких раненых; были новости и о раненых с азербайджанской стороны. Столкновения прекратились после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу по очереди переговорил с коллегами из двух стран. Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян назвал основной причиной нового кризиса срыв трехсторонней встречи РФ, Армении и Азербайджана. Баку стремится получить «коридор по территории Сюника в Нахичеванский анклав с признаками экстерриториальности», подчеркнул он.

«Неразумные траты»: как россияне-должники и бизнес подогревают инфляцию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме рассказала, что ожидания людей от инфляции меняют их поведение: «Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать: покупать сейчас, пусть даже в кредит (поэтому мы видим, как растет потребительский кредит), пока не подорожало еще больше». Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов заявил NEWS.ru, что многие россияне «выживают за счет кредитов, в том числе микрозаймов».

Кредиты увеличивают спрос на рынке и влияют на инфляцию, но в основном продолжающийся рост цен связан не с «неразумными тратами» людей, а с непродуманной экономической политикой, подчеркнул эксперт. Экономист Семен Новопрудский добавил, что бизнес взвинчивает цены, так как боится разорения и новых локдаунов.

Россиян предупредили о массовом банкротстве турфирм

Более 60 процентов российских туроператоров не смогут вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии поездки. Об этом, как пишут «Известия», сказано в письме представителей турбизнеса правительству РФ с просьбой продлить отсрочку по обязательствам туроператоров.

По данным газеты, власти обсуждают частичное удовлетворение их просьбы: пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в закрытые в настоящее время страны. Долги операторов перед туристами сейчас составляют 25 миллиардов рублей, а страховых средств накоплено всего на семь миллиардов. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что компании начнут массово банкротиться, если отсрочку не продлят.

Останутся ли россияне на удаление

Около 27 процентов российских работодателей, принявших участие в опросе «Работы.ру», планируют полностью отказаться от удаленки после улучшения эпидемиологической ситуации, пишут «Известия». Еще 14 процентов вернут сотрудников в офисы лишь частично, а 19 процентов предоставят сотрудникам право самим выбирать удобный режим работы.