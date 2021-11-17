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В Совфеде предложили отбирать дипломы у отговаривающих от вакцинации врачей

Lenta.ruиещё 3
29 минут назад

Врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации от COVID-19, следует пожизненно лишать медицинских дипломов. Об этом РИА Новости заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

В Совфеде предложили наказывать врачей-антипрививочников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, медик, который выступает против прививок, не получил должного образования, медицинских познаний и практики. Поэтому таких врачей не следует допускать к работе, которая связана с вирусологией и вакцинацией, подчеркнул Башкин.

Член Совфеда задался вопросом, как такие медики получили свои дипломы. Он призвал расширить сферу ответственности за подобные аморальные поступки.

«Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — добавил парламентарий.

Помимо этого, сенатор отметил, что сейчас за данные действия предусмотрена дисциплинарная ответственность в форме увольнения. Он рассказал, что стоит подумать об ее ужесточении, например, наделить суды правом лишать таких врачей лицензии, либо перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную. Медики, выступающие против прививок, могут быть также связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов, предупредил Башкин.

Ранее сообщалось, что Минздрав России предлагает выплачивать медицинским работникам по 200 рублей суммарно за каждого гражданина, привитого от COVID-19. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — следует из пояснительной записки.

Общество,Александр Башкин,Минздрав РФ,Совет Федерации,РИА Новости,
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