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Мошенники атаковали антипрививочников в России

Елена Прошина
23 минуты назад

В России растет число мошенников, которые пытаются нажиться на антипрививочниках. Преступники предлагают гражданам приобрести поддельный сертификат о вакцинации и оформить QR-код на Госуслугах. Об этом пишет URA.RU.

Мошенники атаковали антипрививочников в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в Telegram-каналах после введение системы QR-кодов появились тысячи предложений о продаже ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Мошенники также предлагают к покупке «официально зарегистрированный» QR-код, стоимость услуги варьируется от 4 до 6 тысяч рублей. «Подтвержденные в медицинских клиниках» ПЦР тесты, будут стоить 2 тысячи рублей, а противопоказание к вакцинации — 3 тысячи рублей.

На один из Telegram-каналов с подобными предложениями подписано более 100 человек. Однако специалист по интернет-коммуникациям Арсений Камышев заявил, что рекламные посты мошенников просматривают всего около 8 тысяч подписчиков, что несоразмерно их общему числу.

Для приобретения поддельных документов, необходимо отправить мошенникам свои персональные данные и перевести деньги на карту. Они обещают, что пришлют QR-код в течение нескольких часов, но после перевода денежных средств чаще всего блокируют покупателя. Заработанные таким способом суммы могут достигать десятки миллионов рублей, пишет URA.RU.

Общество,Арсений Камышев,РИА Ura.ru,
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