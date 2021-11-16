Умер актер из фильма «Ландыш серебристый» Станислав Сальников

Заслуженный артист России Станислав Сальников умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил в Facebook его друг, художник Валерий Блохин.
«Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид», - написал Блохин.
В Краснодарском театре драмы, где он служил с 1990 года, назвали Сальникова ярким самобытным артистом и выразили соболезнования его семье.
«Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста», - говорится на странице театра в Instagram.
Сальников родился 10 октября 1948 года. Окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. До Краснодарской сцены служил в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска, в Русском театре драмы Чебоксар. Снимался в картинах «Ландыш серебристый», «Лихач», «Спасская», «Марш Турецкого» (четвертый сезон), «Ищейка», «Морской патруль» и «Боец».