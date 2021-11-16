Умер актер из фильма «Ландыш серебристый» Станислав Сальников

Заслуженный артист России Станислав Сальников умер от коронавируса на 74-м году жизни, сообщил в Facebook его друг, художник Валерий Блохин.

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

«Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид», - написал Блохин.

В Краснодарском театре драмы, где он служил с 1990 года, назвали Сальникова ярким самобытным артистом и выразили соболезнования его семье.

«Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста», - говорится на странице театра в Instagram.