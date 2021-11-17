Российские секс-работницы оказались на грани выживания

В сфере предоставления секс-услуг сейчас не лучшие времена, рассказала «Секрету» пресс-секретарь «Форума секс-работников» Марина Авраменко. Девушки жалуются на снижение потока клиентов, рост случаев мошенничества, нежелание платить по предоплате и общую озлобленность.

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«Снизился поток клиентов и соответственно заработок. Многие девушки оказались на грани выживания», — сообщила собеседница.

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Поток клиентов, по её словам, упал во время пандемии «раза в два точно». Причиной стала потеря доходов тех, кто платит за секс.

«Просто у людей нет денег», — отметила пресс-секретарь.

Злые клиенты

Из-за снижения доходов и пандемийных ограничений клиенты озлобились, добавила Авраменко. Если в первую волну коронавируса потенциальные клиенты «сидели по домам и боялись, то сейчас не боится никто, большинство уже переболели, привились», — добавила она.

Однако денежные проблемы осталась.

«Девчонки часто говорят, что клиенты стали злые. Они приходят злые, и иногда хотят выместить на секс-работнице все свои проблемы: сократили на работе, отправили на удалёнку, вынужден теперь целыми днями с женой сидеть. В прошлом 2020 году ведь многие мужчины реально не могли даже выбраться из дома. Вот и норовили выместить на девушках свою озлобленность на жизнь и на ковидные ограничения», — пожаловалась Авраменко.

Мошенники

Из-за роста случаев мошенничества в секс-индустрии клиенты стали осторожнее и боятся переводить предоплату.

«Появился новый тип мошенничества, когда под видом секс-работников мошенники разводят людей на бешеные совершенно суммы под видом предоплаты за интимные услуги. Причём речь не о тысячах, а о десятках тысяч рублей, до 400 000 доходило», — поделилась пресс-секретарь.

Из-за недоверия клиентов многие девушки теперь не могут работать по предоплате, рассказала она.

«Хорошо, если не побьют»

Денежный вопрос обострился, считает Авраменко.

«Как у нас говорят, оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому деньги всегда надо брать вперёд. И даже если возьмёшь и спрячешь, не факт, что их или другие твои деньги потом не найдут и не заберут, хорошо, если не побьют», — поделилась она.

По словам собеседницы, случаи нападения на работниц и отъёма у них уплаченных денег участились в 2020 году.

Начали торговаться

Даже порядочные клиенты стали меньше платить, теперь они хотят торговаться, сказала представитель секс-работниц.

«Мол, а давай за 4000, а не за 5000! А давай ты мне допуслугу без презерватива бесплатно окажешь! А давай я тебе потом заплачу! Но у профессионалок такие торги — это сразу "пошёл нафиг". Кормить себя и семью нужно здесь и сейчас», — заключила представительница «Форума».

Рост и снижение цен

Авраменко рассказала, что в кризис некоторые девушки подняли цены на свои услуги, потому что у них снизился поток клиентов.

«Кто-то поднял в два раза, клиентов стало меньше, а в результате сумма та же самая, устают меньше, болеют реже, качество клиентов изменилось», — пояснила она.

В других салонах, наоборот, цены снизили, чтобы сохранить поток.

«В салонах программа, допустим, 3000 рублей стоила, сейчас 2000, девочке хорошо если 800 из них перепадёт», — рассказала собеседница о расценках.