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Врачи назвали защитный фактор при COVID-19

Елена Прошина
21 минуту назад

Аллергический ринит может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Олеся Иванова.

По словам специалиста, при аллергическом рините происходит изменение рецептора AGE2, который в большом количестве присутствует на слизистой рта и носа и создает защитный барьер. Попаданию коронавируса в организм также препятствует хроническое воспаление 2 типа у аллергиков и применение гормональных спреев.

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Иммунолог также заявила, что аллергический ринит может положительно влиять на ход заболевания COVID-19. Согласно наблюдениям, пациенты с аллергией быстрее выздоравливают, у них реже встречается тяжелая пневмония и меньше рисков получить двустороннее поражение легких.

«Пациенты с аллергическим ринитом кажутся защищенными от инфекции COVID-19. Данные еще не окончательные, но точно ясно, что риск плохих прогнозов минимальный», - заявила Иванова изданию NVL.

Ранее Роспотребнадзор разрешил гражданам, которые в последние полгода привились или перенесли коронавирус, не соблюдать режим изоляции после контакта с заболевшим COVID-19 при отсутствии симптомов.

Общество,Видео,Олеся Иванова,Роспотребнадзор,
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