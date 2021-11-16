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Почему падают самолеты в России: озвучены три причины

Елена Прошина
54 минуты назад

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал ключевые проблемы из-за которых случаются авиационные происшествия в России. Три причины катастроф он озвучил на правительственном часе в Госдуме, запись которого опубликована на сайте ведомства.

Почему падают самолеты в России: озвучены три причины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Краснова, основными причинами падения самолетов являются:

1. недостаточная квалификация сотрудников;

2. отсутствие дисциплины;

3. отсутствие функционирования систем управления безопасности полетов.

Он также отметил, что многочисленные нарушения были выявлены в ходе организации перелетов малой авиации. В частности, у многих компаний даже нет разрешения на предоставление соответствующих услуг.

В то же время происходят полеты в ночное время, а также передача пилотирования пассажирам, добавил Краснов.

Он подчеркнул, что ответственность за данные действия не установлена.

"Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, высветила системные недостатки в системе ДОСААФ в России", - обратил внимание генпрокурор.

По его словам, во время проверок был обнаружен "запредельный спектр нарушений", начиная от перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительной и полетной документации.

Генпокурор заявил, что военными прокурорами сейчас проводятся проверки в учреждениях ДОСААФ. Результаты будут готовы к 15 декабря.

Ранее 10 октября самолет Let L410 Turbolet, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение в Татарстане, в районе Мензелинска. У воздушного судна отказали оба двигателя. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.

Общество,Игорь Краснов,ДОСААФ,Госдума,
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