Почему падают самолеты в России: озвучены три причины

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал ключевые проблемы из-за которых случаются авиационные происшествия в России. Три причины катастроф он озвучил на правительственном часе в Госдуме, запись которого опубликована на сайте ведомства.
По словам Краснова, основными причинами падения самолетов являются:
1. недостаточная квалификация сотрудников;
2. отсутствие дисциплины;
3. отсутствие функционирования систем управления безопасности полетов.
Он также отметил, что многочисленные нарушения были выявлены в ходе организации перелетов малой авиации. В частности, у многих компаний даже нет разрешения на предоставление соответствующих услуг.
В то же время происходят полеты в ночное время, а также передача пилотирования пассажирам, добавил Краснов.
Он подчеркнул, что ответственность за данные действия не установлена.
"Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, высветила системные недостатки в системе ДОСААФ в России", - обратил внимание генпрокурор.
По его словам, во время проверок был обнаружен "запредельный спектр нарушений", начиная от перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительной и полетной документации.
Генпокурор заявил, что военными прокурорами сейчас проводятся проверки в учреждениях ДОСААФ. Результаты будут готовы к 15 декабря.
Ранее 10 октября самолет Let L410 Turbolet, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение в Татарстане, в районе Мензелинска. У воздушного судна отказали оба двигателя. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек.