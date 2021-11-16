Вода, обнаруженная под Азовским морем является питьевой. Финальный анализ запасов будет завершен в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Впервые геологоразведка показала, что под Азовским морем есть пресная вода 5 июня этого года.

"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сообщал Хуснуллин.

Позднее, в июле, из скважин была добыта первая партия пресной воды. Ее направили на анализ в московскую лабораторию.

Отмечается, что обнаружением и оценкой запасов пресной воды под Азовским морем занимается «Росгеология». Согласно предварительной информации, из скважин можно ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров воды.

Подчеркивается, что обнаружение пресной воды под Азовским морем может помочь в решении проблемы водоснабжения Крыма.