Умер режиссер-документалист Сергей Лепихин

Оператор, режиссер-документалист, сценарист, монтажер Сергей Лепихин скончался на 67-м году жизни, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пермскую киностудию «Новый курс», у истоков которой он стоял.

Фото: Киностудия "Новый курс" в Перми. Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/online/news/4517957/ Киностудия "Новый курс" в Перми. Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/online/news/4517957/

В студии подчеркнули, что покойный стал учителем и наставником для поколений пермских документалистов. «В последнее время он занимался осмыслением истории пермского кино и планировал еще несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах», — рассказали в организации.

Сергей Лепихин окончил Всероссийский государственный институт кинематографии в 1988 году. Был членом Союза кинематографистов России, лауреатом премии Перми в сфере культуры и искусства 2013 года. Всего снял более 30 фильмов в качестве оператора и около 20 — в качестве режиссера.