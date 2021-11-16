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COVID-ограничения продлили на три года

Елена Прошина
1 час назад

Роспотребнадзор принял решение о продлении санитарно-эпидемических правил профилактики коронавирусной инфекции до 2024 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

COVID-ограничения продлили на три года
Фото: ТАССТАСС

Также стало известно, что время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента сбора.

Кроме того, согласно постановлению, вакцинированные россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки при контактировании с заболевшим COVID-19.

Отмечается, что при этом у них не должно быть симптомов коронавируса, а курс вакцинации должен быть пройден полностью. Проводить исследование на COVID-19 у контактировавших с больными следует на 10-12 день после последнего контакта.

"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - сказано в постановлении, подписанном главным санитарным врачом России Анной Поповой.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре 2020 года. Она является бесплатной и добровольной. Специалисты рекомендуют прививаться особенно лицам в возрасте старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, поскольку у них COVID-19 протекает особенно тяжело.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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