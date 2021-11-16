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Назван еще один плюс вакцинации

Елена Прошина
34 минуты назад

Вакцинированные россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки при контактировании с заболевшим COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Назван еще один плюс вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что при этом у них не должно быть симптомов коронавируса, а курс вакцинации должен быть пройден полностью. Согласно постановлению, проводить тестирование на ковид у контактировавших с больными следует на 10-12 день после последнего контакта.

Кроме того, согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом России Анной Поповой, в случае отсутствия симптомов заболевания самоизоляции после контакта с заболевшим не подлежат те, кто перенес коронавирусную инфекцию в последние шесть месяцев.

Напомним, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, россияне, контактировавшие с больным коронавирусом, обязаны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня самого контакта, а в случае развития заболевания, – до выздоровления. Самоизоляцию можно отбывать как по месту жительства, если это не несет эпидемических рисков для окружающих, так и в обсерваторе.

Общество,Анна Попова,
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