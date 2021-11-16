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Пока вы спали: месть России за ВОВ и слежка НАТО в Черном море

Елена Прошина
34 минуты назад

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Пока вы спали: месть России за ВОВ и слежка НАТО в Черном море
Фото: ТАССТАСС

Дело Грейчуса назвали местью России за память о ВОВ

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Автор «Взгляда» Валентин Жуков назвал дело, возбужденное в Литве против общественника Алексея Грейчуса «местью России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной». Грейчуса, главу Балтийской молодежной ассоциации «Ювенюс» и организатора «Бессмертного полка» в Клайпеде, признали виновным в шпионаже в пользу России.

В приговоре отмечалось, что его завербовала ФСБ. Сам Грейчус вину не признает и подчеркивает, что никаких государственных тайн у него никто не выпытывал. Его приятель Петр, которого в Литве называют сотрудником ФСБ, не вызывал у Грейчуса никаких подозрений: общественник счел претензии к Петру «шпионскими играми» политической охранки, проигнорировал их и стал фигурантом уголовного дела в марте 2020-го. На несколько месяцев он попал в следственный изолятор, в июне его выпустили под домашний арест, а в ноябре 2021-го приговорили к четырем годам тюрьмы. Сам Грейчус считает, что с помощью его дела власти решили устрашить других активистов.

Поляков пугают белорусским КГБ и штурмом границы

Издание «Свободная пресса» рассказало, что в польских СМИ появились новости о «подготовке белорусских спецслужб к попытке форсирования границы Польши». В польских медиа также ходят слухи о группе вооруженных сотрудников белорусских спецслужб, которые якобы находятся в лагерях беженцев.

«Свободная пресса» назвала прорывы польской границы «своеобразными спектаклями, тогда как основная группа иракцев, курдов и афганцев попадают в Европу вполне комфортно - на автомобилях». Издание считает, что в Польше действует нелегальный транзит людей, в котором участвуют курьеры - перевозящие мигрантов граждане ЕС - и сами польские пограничники.

Авиация НАТО устроила слежку за русским флотом в Черном море

После завершения учений НАТО авиация альянса не прекратила свою активность в Черном море: самолеты НАТО переключились с наблюдения за российской территорией на отслеживание флота РФ. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, утром 15 ноября разведывательно-патрульные самолеты Р-8 Poseidon наблюдали за кораблями Черноморского флота в районе Крыма.

Российские военные считают, что НАТО в целом и американские ВМС в частности пытаются освоить предполагаемый театр военных действий в Черном море и на территории Украины. Это может пригодится альянсу в случае подготовки Киевом силового решения в Донбассе.

«Война нервов на границе с ЕС»

«Независимая газета» назвала ситуацию на белорусско-польской границе «войной нервов». ЕС грозит Александру Лукашенко новыми санкциями, а в ответ на это на границе появляется «щит из мигрантов» и слухи о подготовке штурма КПП.

На польской стороне за колючей проволокой на это отреагировали наращиванием военного контингента и техники. В итоге штурма не случилось, мигранты начали ставить палатки и разбивать лагерь на новом месте. Белорусская сторона заявила, что беженцы «самоорганизовались, надеясь на положительный исход ситуации». О готовности уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель поговорить с Лукашенко ранее упоминал президент России Владимир Путин, но пока Лукашенко звонка «так и не дождался», отмечает «НГ».

США обвинили Россию в опасных испытаниях в космосе

Власти США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он заявил, что в результате испытаний образовались более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч более мелких фрагментов, «что угрожает теперь интересам всех стран». Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявление Госдепа не соответствует действительности, РФ не занимается милитаризацией космоса.

Общество,Юрий Швыткин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ФСИН,Министерство обороны,НАТО,ФСБ,Госдума,Госдеп США,ЕС,интернет-издание "Свободная пресса",Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",
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