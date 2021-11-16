Пока вы спали: месть России за ВОВ и слежка НАТО в Черном море

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Фото: ТАСС ТАСС

Дело Грейчуса назвали местью России за память о ВОВ

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Автор «Взгляда» Валентин Жуков назвал дело, возбужденное в Литве против общественника Алексея Грейчуса «местью России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной». Грейчуса, главу Балтийской молодежной ассоциации «Ювенюс» и организатора «Бессмертного полка» в Клайпеде, признали виновным в шпионаже в пользу России.

В приговоре отмечалось, что его завербовала ФСБ. Сам Грейчус вину не признает и подчеркивает, что никаких государственных тайн у него никто не выпытывал. Его приятель Петр, которого в Литве называют сотрудником ФСБ, не вызывал у Грейчуса никаких подозрений: общественник счел претензии к Петру «шпионскими играми» политической охранки, проигнорировал их и стал фигурантом уголовного дела в марте 2020-го. На несколько месяцев он попал в следственный изолятор, в июне его выпустили под домашний арест, а в ноябре 2021-го приговорили к четырем годам тюрьмы. Сам Грейчус считает, что с помощью его дела власти решили устрашить других активистов.

Поляков пугают белорусским КГБ и штурмом границы

Издание «Свободная пресса» рассказало, что в польских СМИ появились новости о «подготовке белорусских спецслужб к попытке форсирования границы Польши». В польских медиа также ходят слухи о группе вооруженных сотрудников белорусских спецслужб, которые якобы находятся в лагерях беженцев.

«Свободная пресса» назвала прорывы польской границы «своеобразными спектаклями, тогда как основная группа иракцев, курдов и афганцев попадают в Европу вполне комфортно - на автомобилях». Издание считает, что в Польше действует нелегальный транзит людей, в котором участвуют курьеры - перевозящие мигрантов граждане ЕС - и сами польские пограничники.

Авиация НАТО устроила слежку за русским флотом в Черном море

После завершения учений НАТО авиация альянса не прекратила свою активность в Черном море: самолеты НАТО переключились с наблюдения за российской территорией на отслеживание флота РФ. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, утром 15 ноября разведывательно-патрульные самолеты Р-8 Poseidon наблюдали за кораблями Черноморского флота в районе Крыма.

Российские военные считают, что НАТО в целом и американские ВМС в частности пытаются освоить предполагаемый театр военных действий в Черном море и на территории Украины. Это может пригодится альянсу в случае подготовки Киевом силового решения в Донбассе.

«Война нервов на границе с ЕС»

«Независимая газета» назвала ситуацию на белорусско-польской границе «войной нервов». ЕС грозит Александру Лукашенко новыми санкциями, а в ответ на это на границе появляется «щит из мигрантов» и слухи о подготовке штурма КПП.

На польской стороне за колючей проволокой на это отреагировали наращиванием военного контингента и техники. В итоге штурма не случилось, мигранты начали ставить палатки и разбивать лагерь на новом месте. Белорусская сторона заявила, что беженцы «самоорганизовались, надеясь на положительный исход ситуации». О готовности уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель поговорить с Лукашенко ранее упоминал президент России Владимир Путин, но пока Лукашенко звонка «так и не дождался», отмечает «НГ».

США обвинили Россию в опасных испытаниях в космосе

Власти США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.