В Казани прошел фестиваль творчества работающей молодежи

В Казани состоялся IX республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Гала-концерт мероприятия, прошедший на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает «Татар-информ».

Фото: «Татар-информ» «Татар-информ»

В рамках проекта трудящиеся на татарстанских предприятиях слесари, врачи, электрики, учителя и представители других профессий выступали на сцене в качестве артистов. Участники состязались в категориях «Музыкальное направление», «Визитка-презентация», «Минута славы» и «Танцевальное направление».

Всего в мероприятии приняли участие свыше двух тысяч человек из 127 предприятий Татарстана. Гран-при фестиваля присудили первичной профсоюзной организации акционерного общества «Аммоний». Ее представители получили подарки от спонсоров, Кубок президента республики и сертификат на 500 тысяч рублей. Участников оценивало жюри во главе с заслуженной артисткой России Резедой Галимовой.