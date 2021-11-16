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В Казани прошел фестиваль творчества работающей молодежи

Lenta.ru
1 час назад

В Казани состоялся IX республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Гала-концерт мероприятия, прошедший на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает «Татар-информ».

В Казани прошел фестиваль творчества работающей молодежи
Фото: «Татар-информ»«Татар-информ»

В рамках проекта трудящиеся на татарстанских предприятиях слесари, врачи, электрики, учителя и представители других профессий выступали на сцене в качестве артистов. Участники состязались в категориях «Музыкальное направление», «Визитка-презентация», «Минута славы» и «Танцевальное направление».

Всего в мероприятии приняли участие свыше двух тысяч человек из 127 предприятий Татарстана. Гран-при фестиваля присудили первичной профсоюзной организации акционерного общества «Аммоний». Ее представители получили подарки от спонсоров, Кубок президента республики и сертификат на 500 тысяч рублей. Участников оценивало жюри во главе с заслуженной артисткой России Резедой Галимовой.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Великом Новгороде, в областной филармонии имени Антона Степановича Аренского, прошел фестиваль культуры народов Дагестана.

Общество,Рустам Минниханов,Татар-Информ,
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