Россияне впали в «трудовую спячку» от холода

Почти половина россиян с приходом холодов начинают хуже работать, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

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«Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года – работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии», – передает РИА «Новости» текст документа.

Так, большинство опрошенных (43%) отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах, 39% – более быструю утомляемость, 19% – сонливость, 15% – невозможность проснуться утром из-за темноты, 11% – апатию из-за долгого отсутствия солнца, а 6% – обострение депрессии.

По словам респондентов, для борьбы с этими симптомами они начинают пить витамины (35%), увеличивают потребление кофе (33 процента), активизируют занятия спортом (13%), стараются больше гулять (10%) или отдыхать (9%).

При этом 31% опрошенных признались, что зимой хотели бы полностью работать из дома, 25% предпочли бы, чтобы рабочий день начинался позже – в светлое время суток, а 17% – хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение дня.

Один из предыдущих опросов «Зарплаты.ру» показал, что 37% россиян мечтают о «тихом часе» в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.

Онлайн-опрос проводился с 10 по 15 ноября во всех регионах страны, в нем принял участие 2001 респондент.