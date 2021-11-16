Эпидемиолог назвала плюсы назальной вакцины от COVID

Назальная вакцина от коронавируса будет иметь меньше побочных эффектов, чем инъекционная, сообщила эпидемиолог Елена Бурцева «Народным Новостям». Кроме того, она позволит создать местный иммунитет в носу, через который как раз зачастую проникает вирус.

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Чем лучше интраназальная форма? Нос — естественные ворота входа живого вируса. Поэтому в первую очередь будет образовываться местный иммунитет. Вакцина попадает, создаётся иммунный ответ в верхних дыхательных путях для входа вируса. Это ещё одно преимущество, — сказала Бурцева.

Она добавила, что для назальной вакцинации будут актуальны те же правила, что и для обычной прививки. Её не станут применять, когда у пациента есть признаки заболевания, например, температура.