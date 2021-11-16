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Эпидемиолог назвала преимущества назальной вакцины от COVID-19

News.ruиещё 20
50 минут назад

Назальная вакцина от коронавируса будет иметь меньше побочных эффектов, чем инъекционная, сообщила эпидемиолог Елена Бурцева «Народным Новостям». Кроме того, она позволит создать местный иммунитет в носу, через который как раз зачастую проникает вирус.

Эпидемиолог назвала плюсы назальной вакцины от COVID
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чем лучше интраназальная форма? Нос — естественные ворота входа живого вируса. Поэтому в первую очередь будет образовываться местный иммунитет. Вакцина попадает, создаётся иммунный ответ в верхних дыхательных путях для входа вируса. Это ещё одно преимущество, — сказала Бурцева.

Она добавила, что для назальной вакцинации будут актуальны те же правила, что и для обычной прививки. Её не станут применять, когда у пациента есть признаки заболевания, например, температура.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 не замечено. Клинические исследования препарата Минздрав разрешил в середине октября.

Общество,Елена Бурцева,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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