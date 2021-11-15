Расписание поездов Большого кольца МЖД изменится 17 ноября

Из-за ремонтных работ на станции "Куровская" 17 ноября изменится расписание некоторых пригородных электричек Большого кольца МЖД. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В частности, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые поезда на участке "Нерская" – "Куровская" выведут из расписания", – говорится в сообщении.

Уточняется, что технологическое окно назначено с 5:00 до 15:00. Пассажиров призвали ознакомиться с изменениями в расписании заранее на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении или на станциях.

Ранее сообщалось, что количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом с 12 декабря вырастет с 15 до 18 пар. Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте.