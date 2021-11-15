Названы качества «настоящего москвича»

33-летний российский актер и режиссер Алексей Золотовицкий назвал отличительные качества настоящих москвичей. В интервью « Москвич Mag » он отметил, что в первую очередь к ним относится не современная молодежь, а интеллигентные и образованные люди.

«Москвич поколений для меня — это интеллигенция: человек, у которого большую часть квартиры занимают книжные полки», — пояснил режиссер.

В пример Золотовицкий привел педагога, у которой он когда-то занимался. Дома у женщины везде были книги, она варила своим гостям кофе в турке и с ходу могла начать разбирать любое литературное произведение.