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Названы качества «настоящего москвича»

Елена Прошина
1 час назад

33-летний российский актер и режиссер Алексей Золотовицкий назвал отличительные качества настоящих москвичей. В интервью «Москвич Mag» он отметил, что в первую очередь к ним относится не современная молодежь, а интеллигентные и образованные люди.

Названы качества «настоящего москвича»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москвич поколений для меня — это интеллигенция: человек, у которого большую часть квартиры занимают книжные полки», — пояснил режиссер.

В пример Золотовицкий привел педагога, у которой он когда-то занимался. Дома у женщины везде были книги, она варила своим гостям кофе в турке и с ходу могла начать разбирать любое литературное произведение.

«Не знаю, насколько она москвичка и в каком поколении, но для меня москвичи выглядят так», — подчеркнул режиссер.

Также Золотовицкий отметил, что во время ответа на вопрос журналистов в голове у него появились образы не современной молодежи, а старых профессоров из МГУ. В пример он привел нескольких преподавателей университета, подчеркнув наличие у них интеллигентности и чувства такта.
Общество,Алексей Золотовицкий,МГУ,
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