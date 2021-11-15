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Дедушка-инвалид сделал себе «лифт» в Тимашевске.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Дедушка-инвалид из города Тимашевск Краснодарского края смастерил себе подъёмник на третий этаж. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах, снятых очевидцем видно, за пенсионер по имени Александр поднимается на третий этаж с помощью самодельного лифта. Сообщается, что мужчине под 70 лет, и все соседи от него в восторге. Несмотря на то что пенсионер прикован к коляске, он сам водит машину, установил за окном своей квартиры солнечные батареи, а недавно сконструировал лифт, лебёдкой которого управляет с пульта.

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