Дедушка-инвалид сделал себе «лифт» в Тимашевске.Видео

На кадрах, снятых очевидцем видно, за пенсионер по имени Александр поднимается на третий этаж с помощью самодельного лифта. Сообщается, что мужчине под 70 лет, и все соседи от него в восторге. Несмотря на то что пенсионер прикован к коляске, он сам водит машину, установил за окном своей квартиры солнечные батареи, а недавно сконструировал лифт, лебёдкой которого управляет с пульта.