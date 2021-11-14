Богомолов сыграл отобранную у Зудиной женскую роль

Режиссер Константин Богомолов сыграл в спектакле "На всякого мудреца" в Театре Наций одну из главных женских ролей. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Режиссер появился на сцене в образе одного из персонажей пьесы, барыни Софьи Турусиной.

Богомолов надел длинное сиреневое платье, парик и туфли на каблуках.

"Сегодня и более никогда сыграю Турусину", - подписал снимок артист.

Ранее сообщалось, что Богомолов убрал вдову Табакова Марину Зудину из своей новой постановки "На каждого мудреца".

В начале сентября на пресс-коференции в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера в сериале "Содержанки".