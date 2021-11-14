Богомолов сыграл отобранную у Зудиной женскую роль

Режиссер Константин Богомолов сыграл в спектакле "На всякого мудреца" в Театре Наций одну из главных женских ролей. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Режиссер появился на сцене в образе одного из персонажей пьесы, барыни Софьи Турусиной.
Богомолов надел длинное сиреневое платье, парик и туфли на каблуках.
"Сегодня и более никогда сыграю Турусину", - подписал снимок артист.
Ранее сообщалось, что Богомолов убрал вдову Табакова Марину Зудину из своей новой постановки "На каждого мудреца".
В начале сентября на пресс-коференции в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера в сериале "Содержанки".
В Театре Наций подтвердили, что Зудина должна была играть в спектакле "На всякого мудреца". До этого вдова Олега Табакова заявила, что новый худрук "Табакерки" Владимир Машков не дает ей новых ролей. По мнению актрисы, режиссер "платит ей, чтобы она не выходила на сцену и просто тихо сидела".