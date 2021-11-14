Специалист назвал необычный способ восстановления после COVID-19

Сканворды, рукоделие и поэзия помогают бороться с нейроковидом и восстанавливать утраченную память. Об этом рассказала психотерапевт Тюменского научного кардиологического центра Татьяна Николаенко, сообщает «КП».

По словам психотерапевта, многим пациентам приходится восстанавливать память и психологическое здоровье после перенесенного коронавируса. Они замечают, что стали тревожными, жалуются на плохое настроение и апатию. Если такое состояние затягивается, требуется помощь специалиста. Не исключено, что речь идет о нейроковиде - поражении нервной системы.

Этот недуг проявляется ухудшением памяти и внимания. Но излечение возможно, если мозг тренировать: учить стихи, считать в уме, разгадывать сканворды, заниматься рукоделием, чтобы восстановить мелкую моторику.

«Важно, чтобы человек не подвергался дополнительным стрессам, делал зарядку, гулял, полноценно питался», - сказала Николаенко.

Для профилактики нейроковида специалист рекомендует выполнять предписания врачей, принимать витамины и быть оптимистом. Необходимо чаще отдыхать, выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях