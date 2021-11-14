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Специалист назвал необычный способ восстановления после COVID-19

Майк Габриелян
58 минут назад

Сканворды, рукоделие и поэзия помогают бороться с нейроковидом и восстанавливать утраченную память. Об этом рассказала психотерапевт Тюменского научного кардиологического центра Татьяна Николаенко, сообщает «КП».

Специалист назвал необычный способ восстановления после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам психотерапевта, многим пациентам приходится восстанавливать память и психологическое здоровье после перенесенного коронавируса. Они замечают, что стали тревожными, жалуются на плохое настроение и апатию. Если такое состояние затягивается, требуется помощь специалиста. Не исключено, что речь идет о нейроковиде - поражении нервной системы.

Этот недуг проявляется ухудшением памяти и внимания. Но излечение возможно, если мозг тренировать: учить стихи, считать в уме, разгадывать сканворды, заниматься рукоделием, чтобы восстановить мелкую моторику.

«Важно, чтобы человек не подвергался дополнительным стрессам, делал зарядку, гулял, полноценно питался», - сказала Николаенко.

Для профилактики нейроковида специалист рекомендует выполнять предписания врачей, принимать витамины и быть оптимистом. Необходимо чаще отдыхать, выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях

Ранее невролог ПСПбГМУ имени Павлова Яна Кушнир рассказала о жгучей боли после перенесенного коронавируса, на которую жалуются многие пациенты.

Общество,Татьяна Николаенко,
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