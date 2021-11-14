Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Заслуженный артист России, актер театра и кино Игорь Бондаренко скончался от продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Некролог размещен на сайте «Театра «ФЭСТ», одним из основателей которого был Бондаренко.
Актер, являвшийся также членом Совета депутатов городского округа Мытищи, скончался 12 ноября.
«Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца», - сказано в некрологе.
Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1995-м. Участвовал в труппе театра ФЭСТ с 1988 года.
В качестве киноактера стал известен в 1998 году по роли потешного генерала в фильме «Сибирский цирюльник». Участвовал в съемках сериалов «Кармелита», «Счастливы вместе» и «Склифософский». В «Реальных пацанах» он сыграл роль отца Лены. Снимался в лентах «Братья Карамазовы», «Как я стал русским», «Теория вероятности», «Золото Лагина», «Восьмидесятые», «Мент в законе», «Ольга» - всего 40 ролей.