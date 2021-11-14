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Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Елена Прошина
24 минуты назад

Заслуженный артист России, актер театра и кино Игорь Бондаренко скончался от продолжительной болезни в возрасте 55 лет. Некролог размещен на сайте «Театра «ФЭСТ», одним из основателей которого был Бондаренко.

Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Актер, являвшийся также членом Совета депутатов городского округа Мытищи, скончался 12 ноября.

«Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца», - сказано в некрологе.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1995-м. Участвовал в труппе театра ФЭСТ с 1988 года.

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В качестве киноактера стал известен в 1998 году по роли потешного генерала в фильме «Сибирский цирюльник». Участвовал в съемках сериалов «Кармелита», «Счастливы вместе» и «Склифософский». В «Реальных пацанах» он сыграл роль отца Лены. Снимался в лентах «Братья Карамазовы», «Как я стал русским», «Теория вероятности», «Золото Лагина», «Восьмидесятые», «Мент в законе», «Ольга» - всего 40 ролей.

Общество,Игорь Бондаренко,
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