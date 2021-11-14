Кто получит 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Правительство приняло решение провести два дополнительных розыгрыша денежных призов среди всех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление вступает в силу 14 ноября.

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До этого уже было проведено два розыгрыша, в каждом определяли по 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей. Счастливчиков выбирали по номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел.

Кабмин продлил акцию до конца года, в декабре денежные призы получит ещё тысяча человек. В лотерее участвуют все, кто сделал прививку до проведения розыгрыша. Учитывают только отечественные вакцины. Если они двухкомпонентные, то нужно успеть сделать оба укола.