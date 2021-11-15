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Принявших участие в переписи россиян оказалось больше 100 процентов

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан составило больше 100 процентов. Такие предварительные данные привел заместитель главы Росстата Павел Смелов в интервью газете «Коммерсантъ».

Принявших участие в переписи россиян оказалось больше 100 процентов
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что этой цифры не стоит пугаться, поскольку в настоящее время она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей.

Смелов подчеркнул, что в ближайшие два месяца полученные данные «будут вычищаться», и к концу января Росстат озвучит первые предварительные результаты.

В России завершилась перепись населения. Она проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, однако из-за пандемии ее пришлось перенести.

Ранее глава Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике Рамзан Дигаев сообщил, что все жители региона прошли Всероссийскую перепись населения.

Общество,Павел Смелов,Росстат,Газета "Коммерсантъ",
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