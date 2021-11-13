На писательницу Линор Горалик пожаловались в ФСБ

Автор издания «Русская народная линия» Ирина Ушакова пожаловалась на писательницу Линор Горалик в Совфед, Госдуму, ФСБ и Минпросвещения. Поводом послужил отрывок из произведения литератора в школьной олимпиаде. Об этом Горалик написала в своем Facebook.

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По ее словам, автор «Русской народной линии» уже направила обращения в данные ведомства.

Сама Ушакова указала в своей жалобе, что выступает от лица «учителей литературы нескольких московских школ и родителей». Она заявила, что общественность возмущена тем, что работы Горалик были включены в задания муниципального этапа олимпиады школьников по литературе в Подмосковье, хотя «творчество этого автора давно известно как аморальное: нецензурная брань, кощунство, болезненная психика».

Ученикам предложили разобрать стихотворение писательницы «Как в норе лежали они с волчком…». При этом автор жалобы привела в качестве примера «аморальности» отрывок из другого ее произведения, где присутствует ругательное слово.