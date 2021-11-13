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На писательницу Линор Горалик пожаловались в ФСБ из-за "аморальности" в стихах

Газета.Ru
40 минут назад

Автор издания «Русская народная линия» Ирина Ушакова пожаловалась на писательницу Линор Горалик в Совфед, Госдуму, ФСБ и Минпросвещения. Поводом послужил отрывок из произведения литератора в школьной олимпиаде. Об этом Горалик написала в своем Facebook.

На писательницу Линор Горалик пожаловались в ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, автор «Русской народной линии» уже направила обращения в данные ведомства.

Сама Ушакова указала в своей жалобе, что выступает от лица «учителей литературы нескольких московских школ и родителей». Она заявила, что общественность возмущена тем, что работы Горалик были включены в задания муниципального этапа олимпиады школьников по литературе в Подмосковье, хотя «творчество этого автора давно известно как аморальное: нецензурная брань, кощунство, болезненная психика».

Ученикам предложили разобрать стихотворение писательницы «Как в норе лежали они с волчком…». При этом автор жалобы привела в качестве примера «аморальности» отрывок из другого ее произведения, где присутствует ругательное слово.

Отмечается, что Горалик отреагировала на жалобу словами «стучат-с».

Общество,Ирина Ушакова,Линор Горалик,ФСБ,Совет Федерации,Госдума,
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