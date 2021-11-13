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Главред «Эха Москвы» призвал к дискриминации антипрививочников

Ювелина Бернст
1 час назад

Люди, выступающие против вакцинации от коронавируса, руководствуются историческим невежеством. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.

Главред «Эха Москвы» призвал к дискриминации антипрививочников
Фото: ТАССТАСС

«Их надо пожалеть, это такая ласковая история, это такие птенчики, они «кукусики»», - сказал журналист.

Он выступил за обязательную вакцинацию. Людей, «которые будут отбиваться, кричать, в судорогах биться», вакцинировать не надо, но их надо дискриминировать, считает Венедиктов.

Что касается недоверия к статистике по коронавирусу в России, то, по его словам, официальные данные всегда воспринимаются с недоверием.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее призвал сажать в тюрьму врачей-антипрививочников.

Общество,Михаил Мурашко,Алексей Венедиктов,Эхо Москвы,
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