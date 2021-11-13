В Кремле назвали главное преимущество ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал не самым сложным, но объективным. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», пишет ТАСС.

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По его словам, ЕГЭ представляет собой некий уровень вступительных испытаний, с помощью которого ученик демонстрирует возможность учиться дальше. При этом главным преимуществом экзамена является его объективность, поскольку никто не может ученика «специально завалить». Фурсенко также подчеркнул, что в настоящее время ЕГЭ перестал быть «угадайкой».

«Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы», — сказал представитель Кремля.

Фурсенко также отметил, что сильнее всего введение данной формы аттестации сказалось на выпускниках столичных школ. Он пояснил, что раньше москвичи могли подготовиться к поступлению в вузы с репетиторами, которые могли знать, какие вопросы будут на том или ином экзамене. Однако сейчас московские школьники находятся в равной ситуации с учениками «из любого провинциального города или глухого села».

Ранее в Минпросвещения ответили на вопрос о формате ЕГЭ в 2022 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, экзамен пройдет в очном формате.