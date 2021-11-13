В РПЦ заявили о необходимости наказания за фейки о COVID-19

В России необходимо ввести наказание за распространение ложной информации о пандемии коронавируса. Об этом заявил Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».
«Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал священник в эфире «России 24».
По его словам, недостоверные данные о COVID-19 стали «печальным явлением нашего времени».
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что православные религиозные убеждения не могут служить оправданием отказа от вакцинации. При этом он добавил, что у человека должен быть выбор - прививаться или нет.