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В РПЦ заявили о необходимости наказания за фейки о COVID-19

Елена Прошина
58 минут назад

В России необходимо ввести наказание за распространение ложной информации о пандемии коронавируса. Об этом заявил Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости».

В РПЦ заявили о необходимости наказания за фейки о COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал священник в эфире «России 24».

По его словам, недостоверные данные о COVID-19 стали «печальным явлением нашего времени».

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что православные религиозные убеждения не могут служить оправданием отказа от вакцинации. При этом он добавил, что у человека должен быть выбор - прививаться или нет.

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,РИА Новости,
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