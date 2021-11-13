В РПЦ заявили о необходимости наказания за фейки о COVID-19

В России необходимо ввести наказание за распространение ложной информации о пандемии коронавируса. Об этом заявил Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА «Новости» .

«Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал священник в эфире «России 24».

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что православные религиозные убеждения не могут служить оправданием отказа от вакцинации. При этом он добавил, что у человека должен быть выбор - прививаться или нет.