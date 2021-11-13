В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Ленина «рано или поздно» вынесут из Мавзолея, заявили в РПЦ

Ювелина Бернст
1 час назад

Тело советского государственного деятеля Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Его слова приводит ТАСС.

Ленина «рано или поздно» вынесут из Мавзолея, заявили в РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», - сказал митрополит.

Он убежден, что в обществе «будет найден какой-то консенсус» по данному вопросу.

Однако когда это произойдет – сказать сложно поскольку, по словам Илариона, у Ленина много поклонников, который каждый раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, «становятся на защиту этого мертвого тела».

В конечном итоге речь идет о некоем мировоззренческом споре, заключил митрополит.

Так он высказался на тему захоронения Ленина, которая стала особенно популярной среди молодого поколения.

Общество,РПЦ,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители