Ленина «рано или поздно» вынесут из Мавзолея, заявили в РПЦ

Тело советского государственного деятеля Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Его слова приводит ТАСС .

«Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», - сказал митрополит.

Однако когда это произойдет – сказать сложно поскольку, по словам Илариона, у Ленина много поклонников, который каждый раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, «становятся на защиту этого мертвого тела».