Ленина «рано или поздно» вынесут из Мавзолея, заявили в РПЦ

Тело советского государственного деятеля Владимира Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея и захоронят, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Его слова приводит ТАСС.
«Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», - сказал митрополит.
Он убежден, что в обществе «будет найден какой-то консенсус» по данному вопросу.
Однако когда это произойдет – сказать сложно поскольку, по словам Илариона, у Ленина много поклонников, который каждый раз, когда поднимается дискуссия о его перезахоронении, «становятся на защиту этого мертвого тела».
В конечном итоге речь идет о некоем мировоззренческом споре, заключил митрополит.
Так он высказался на тему захоронения Ленина, которая стала особенно популярной среди молодого поколения.