Клипом на песню Оксимирона заинтересовалась прокуратура

Пермская прокуратура по просьбе представителя местной епархии проверит фанатский клип на песню «Последний звонок» рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron.
Глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев попросил проверить допустимость содержания клипа на песню «Последний звонок», в котором подростки стреляют в школе, передает «Ридус».
«Там это все буквально показывается – хоть кто смотри. Любой ребенок включит, школьник, детсадовец», – заявил протоиерей, призвав силовые структуры обратить внимание на клип.
Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе рассказал, что может ждать рэпера Oxxxymironа после проверки клипа на песню «Последний звонок».
«Прокуратура должна будет назначить ряд экспертиз: лингвистические и иного характера. Именно они могут поставить точку в этой истории – признать наличие того или иного контента в клипе. И на основе экспертизы следственные органы будут его квалифицировать. Если срок давности этого клипа больше пяти лет, то вряд ли ему предъявят обвинения», – пояснил ФАН юрист.
По его мнению, все, что содержит подспудную рекламу насилия, должно быть ограничено в абсолютной доступности. Соловьев отметил, что рэперы используют в своем «творчестве» тему насилия в учебных заведениях, чтобы повысить собственную популярность.
Люди, которые рекламируют противоправные деяния в песнях, стихах и фильмах, должны знать, что их имена будут навеки стерты из публичного пространства, подчеркнул Соловьев.
«Они должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности. И еще: эта ответственность должна быть неотвратимой, ибо эти доморощенные «таланты» сознательно, умышленно и последовательно нарушают закон ради повышения собственной популярности и упоминаемости», – резюмировал юрист.