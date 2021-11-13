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Клипом на песню Оксимирона заинтересовалась прокуратура

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
10 минут назад

Пермская прокуратура по просьбе представителя местной епархии проверит фанатский клип на песню «Последний звонок» рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron.

Клипом на песню Оксимирона заинтересовалась прокуратура
Фото: ТАССТАСС

Глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев попросил проверить допустимость содержания клипа на песню «Последний звонок», в котором подростки стреляют в школе, передает «Ридус».

«Там это все буквально показывается – хоть кто смотри. Любой ребенок включит, школьник, детсадовец», – заявил протоиерей, призвав силовые структуры обратить внимание на клип.

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе рассказал, что может ждать рэпера Oxxxymironа после проверки клипа на песню «Последний звонок».

Оксимирон: «Мне жаль, что я причинил ей столько боли»

«Прокуратура должна будет назначить ряд экспертиз: лингвистические и иного характера. Именно они могут поставить точку в этой истории – признать наличие того или иного контента в клипе. И на основе экспертизы следственные органы будут его квалифицировать. Если срок давности этого клипа больше пяти лет, то вряд ли ему предъявят обвинения», – пояснил ФАН юрист.

По его мнению, все, что содержит подспудную рекламу насилия, должно быть ограничено в абсолютной доступности. Соловьев отметил, что рэперы используют в своем «творчестве» тему насилия в учебных заведениях, чтобы повысить собственную популярность.

Люди, которые рекламируют противоправные деяния в песнях, стихах и фильмах, должны знать, что их имена будут навеки стерты из публичного пространства, подчеркнул Соловьев.

«Они должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности. И еще: эта ответственность должна быть неотвратимой, ибо эти доморощенные «таланты» сознательно, умышленно и последовательно нарушают закон ради повышения собственной популярности и упоминаемости», – резюмировал юрист.

В клипе на песню «Последний звонок» использованы кадры из эстонского художественного фильма «Класс», вышедшего в 2007 году. Картина вышла в 2007 году и рассказывает о конфликте школьника с одноклассниками.
Общество,Игорь Ануфриев,Мирон Федоров,Иван Соловьев,Генпрокуратура РФ,Ридус,
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