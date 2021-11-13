Клипом на песню Оксимирона заинтересовалась прокуратура

«Прокуратура должна будет назначить ряд экспертиз: лингвистические и иного характера. Именно они могут поставить точку в этой истории – признать наличие того или иного контента в клипе. И на основе экспертизы следственные органы будут его квалифицировать. Если срок давности этого клипа больше пяти лет, то вряд ли ему предъявят обвинения», – пояснил ФАН юрист.