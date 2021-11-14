QR-коды для передвижения на поездах проверят онлайн

Организация проверки QR-кодов на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн. Об этом заявил замглавы РЖД Дмитрий Пегов, передает ТАСС.
Он объяснил, что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами. На месте QR-коды смогут контролировать проводники с помощью уже действующих мобильных терминалов.
«Не думаю, что это тяжело организовать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», — сказал Пегов.
Он добавил, что QR-коды никак не повлияют на пассажиропоток на железных дорогах.