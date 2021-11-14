QR-коды для передвижения на поездах проверят онлайн

«Не думаю, что это тяжело организовать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», — сказал Пегов.