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QR-коды для передвижения на поездах будут проверять онлайн

BFM.RUиещё 1
42 минуты назад

Организация проверки QR-кодов на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн. Об этом заявил замглавы РЖД Дмитрий Пегов, передает ТАСС.

QR-коды для передвижения на поездах проверят онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами. На месте QR-коды смогут контролировать проводники с помощью уже действующих мобильных терминалов.

«Не думаю, что это тяжело организовать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезд осуществляется только по паспорту. Те устройства, которыми оборудованы поезда, находятся у проводника и в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», — сказал Пегов.

Он добавил, что QR-коды никак не повлияют на пассажиропоток на железных дорогах.

Общество,QR-код,Дмитрий Пегов,РЖД,ИТАР-ТАСС,
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