В России появилась вакансия проверяльщика QR-кодов

Вакансию разместили на сайте «Зарплата.ру». В обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, но его можно разделить на две смены. Оплата — 1000 рублей за полную смену.