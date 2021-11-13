В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Врач объяснил «утечку иммунитета» плохой ревакцинацией

Елена Прошина
38 минут назад

Через три месяца после вакцинации от COVID-19 титр антител в организме человека падает в три раза, а через полгода — в 10 раз. Поэтому россияне, которые поставили себе прививку или переболели коронавирусом, должны пройти ревакцинацию. Об этом URA.RU рассказали иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Врач объяснил «утечку иммунитета» плохой ревакцинацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Крючкова, из-за низких темпов ревакцинации в России происходит приличная «утечка иммунитета». Специалист отмечает, что это серьезная проблема, и люди, переболевшие COVID-19 или поставившие себе прививку, должны получить новую дозу вакцины вовремя, чтобы сохранить уровень коллективного иммунитета.

Он отметил, что уровень антител в 300 Bau, по результатам исследований, обеспечит 80% защиты. Однако из-за нового штамма «Дельта» появилась необходимость в более высоком показателе.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, будет иметь смысл только в том случае, если эту меру выполнят полноценно, а граждане будут пользоваться только настоящими сертификатами о вакцинации. Однако в остальном он относится к этой инициативе положительно.

Общество,Сергей Токарев,Александр Гинцбург,Николай Крючков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители