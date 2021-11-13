Врач объяснил «утечку иммунитета» плохой ревакцинацией

Через три месяца после вакцинации от COVID-19 титр антител в организме человека падает в три раза, а через полгода — в 10 раз. Поэтому россияне, которые поставили себе прививку или переболели коронавирусом, должны пройти ревакцинацию. Об этом URA.RU рассказали иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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По словам Крючкова, из-за низких темпов ревакцинации в России происходит приличная «утечка иммунитета». Специалист отмечает, что это серьезная проблема, и люди, переболевшие COVID-19 или поставившие себе прививку, должны получить новую дозу вакцины вовремя, чтобы сохранить уровень коллективного иммунитета.

Он отметил, что уровень антител в 300 Bau, по результатам исследований, обеспечит 80% защиты. Однако из-за нового штамма «Дельта» появилась необходимость в более высоком показателе.