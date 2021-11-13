Мясников: система QR-кодов с нами надолго

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что система QR-кодов будет действовать как минимум до конца февраля. Эксперт отметил, что причиной этому является отказ людей от вакцинации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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Те, кто сегодня вводят QR-коды, должны понимать, что это надолго. Это именно мера принуждения к вакцинации. И к началу следующей волны в марте (конце февраля) мы должны вакцинировать минимум 60%. Сила QR кодов именно в создании максимальных неудобств непривитым даже в дни затишья, — пояснил Мясников.

Он добавил, что как только текущие темпы заражения начнут снижаться, люди начнут жаловаться на систему QR-кодов и требовать её отмены. По его словам, пока число вакцинированных не будет на нужном уровне, всё останется в силе.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» европейским регулятором ЕМА может случиться в ближайшее время, если до этого момента её одобрит Всемирная организация здравоохранения.