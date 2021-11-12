Законопроект об обязательных QR-кодах внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Законопроект касается посещения непродовольственных магазинов, ресторанов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов отдельно будут принимать региональные власти.
«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», — пишет «РИА Новости».
При этом при посещении аптек, продуктовых магазинов и с товарами первой необходимости россиянам ничего предъявлять не нужно.
Нормы закона продолжат действовать до 1 июня 2022 года.
Также QR-коды введут на междугородных и международных авиа- и ж/д перевозках. Помимо данного документа будут приниматься ПЦР-тест, медотводы и справки о перенесенном COVID-19.