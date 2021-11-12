Законопроект об обязательных QR-кодах внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Законопроект касается посещения непродовольственных магазинов, ресторанов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов отдельно будут принимать региональные власти.

«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», — пишет «РИА Новости».

При этом при посещении аптек, продуктовых магазинов и с товарами первой необходимости россиянам ничего предъявлять не нужно.

Нормы закона продолжат действовать до 1 июня 2022 года.