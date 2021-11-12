В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму

Елена Прошина
42 минуты назад

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроект об обязательных QR-кодах внесли в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

Законопроект касается посещения непродовольственных магазинов, ресторанов, учреждений культуры и массовых мероприятий. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов отдельно будут принимать региональные власти.

«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», — пишет «РИА Новости».

При этом при посещении аптек, продуктовых магазинов и с товарами первой необходимости россиянам ничего предъявлять не нужно.

Путин допустил появление более опасных штаммов COVID

Нормы закона продолжат действовать до 1 июня 2022 года.

Также QR-коды введут на междугородных и международных авиа- и ж/д перевозках. Помимо данного документа будут приниматься ПЦР-тест, медотводы и справки о перенесенном COVID-19.

Общество,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители