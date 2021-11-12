Писатель и поэт Николай Чуксин покончил с собой на 74-м году жизни, передает РЕН ТВ. Тело военного пенсионера утром 12 ноября нашла его жена. Она зашла в комнату к мужу и решила, что он еще спит - мужчина лежал в постели, накрывшись одеялом.
Спустя некоторое время женщина снова заглянула в спальню супруга и обнаружила, что он мертв.
10 ноября Чуксин выписался из больницы. Чем именно болел поэт, не уточняется.
Николай Чуксин родился в Тамбовской области в семье лесника. Окончил Котовский индустриальный техникум, Московский институт химического машиностроения, Академию Внешней торговли. Чуксин - член Союза писателей России, автор книг "Персона нон грата" (1999), "Длинное лето 1999 года" (2000), "Ладога" (2000), "Государство и общество" (2001 и 2002), "Каппадокия (2002)", "Косово глазами постороннего" (2003), "Косовский полигон" (2003), "Не надо нас дурить" (2003), "Провинциальные хроники" (2007), "Время Путина. Свидетельства очевидца" (2013). Принимал участие в военных действиях на Балканах. Занимался туризмом.