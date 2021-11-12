В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Поэт Николай Чуксин покончил с собой

Газета.Ru
1 час назад

Писатель и поэт Николай Чуксин покончил с собой на 74-м году жизни, передает РЕН ТВ. Тело военного пенсионера утром 12 ноября нашла его жена. Она зашла в комнату к мужу и решила, что он еще спит - мужчина лежал в постели, накрывшись одеялом.

Поэт Николай Чуксин покончил с собой
Фото: СамиздатСамиздат

Спустя некоторое время женщина снова заглянула в спальню супруга и обнаружила, что он мертв.

10 ноября Чуксин выписался из больницы. Чем именно болел поэт, не уточняется.

Николай Чуксин родился в Тамбовской области в семье лесника. Окончил Котовский индустриальный техникум, Московский институт химического машиностроения, Академию Внешней торговли. Чуксин - член Союза писателей России, автор книг "Персона нон грата" (1999), "Длинное лето 1999 года" (2000), "Ладога" (2000), "Государство и общество" (2001 и 2002), "Каппадокия (2002)", "Косово глазами постороннего" (2003), "Косовский полигон" (2003), "Не надо нас дурить" (2003), "Провинциальные хроники" (2007), "Время Путина. Свидетельства очевидца" (2013). Принимал участие в военных действиях на Балканах. Занимался туризмом.

Общество,РЕН ТВ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители