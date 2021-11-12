Писатель и поэт Николай Чуксин покончил с собой на 74-м году жизни, передает РЕН ТВ. Тело военного пенсионера утром 12 ноября нашла его жена. Она зашла в комнату к мужу и решила, что он еще спит - мужчина лежал в постели, накрывшись одеялом.

Фото: Самиздат Самиздат

Спустя некоторое время женщина снова заглянула в спальню супруга и обнаружила, что он мертв.

10 ноября Чуксин выписался из больницы. Чем именно болел поэт, не уточняется.