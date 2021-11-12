Снимок «сельской идиллии» в центре Москвы восхитил интернет

Фото деревянного дома на фоне памятника Петру Первому в центре Москвы вызвало восхищение у пользователей сети. Снимок выложили в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook.

Фото: Facebook/«МОСКВА МОЯ» Facebook/«МОСКВА МОЯ»

Здание на снимке принадлежит территории Китайского подворья в 1-ом Глутвинском переулке.

«Тишина и покой в центре шумного города», — подписала фотографию автор.

Комментаторы согласились с ней и написали, что подобный ракурс ассоциируется у них с «сельской идиллией в мегаполисе».

«Там чудесная территория с растениями и маленьким прудиком», — рассказала одна из подписчиц сообщества.

Автор поста добавила, что на территории подворья цветут поздние розы, а один из комментаторов уточнил, что летом до позднего вечера доступ к участку был свободным.

Напомним, что накануне жаркие споры среди пользователей соцсетей вызвала фотография памятника на могиле Михаила Жванецкого. Пользователей возмутила задумка монумента — он выполнен в виде стелы с силуэтом уходящего сатирика. В правой руке он держит портфель.