В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Снимок «сельской идиллии» в центре Москвы восхитил интернет

Елена Прошина
39 минут назад

Фото деревянного дома на фоне памятника Петру Первому в центре Москвы вызвало восхищение у пользователей сети. Снимок выложили в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook.

Снимок «сельской идиллии» в центре Москвы восхитил интернет
Фото: Facebook/«МОСКВА МОЯ»Facebook/«МОСКВА МОЯ»

Здание на снимке принадлежит территории Китайского подворья в 1-ом Глутвинском переулке.

«Тишина и покой в центре шумного города», — подписала фотографию автор.

Комментаторы согласились с ней и написали, что подобный ракурс ассоциируется у них с «сельской идиллией в мегаполисе».

«Там чудесная территория с растениями и маленьким прудиком», — рассказала одна из подписчиц сообщества.

Автор поста добавила, что на территории подворья цветут поздние розы, а один из комментаторов уточнил, что летом до позднего вечера доступ к участку был свободным.

Напомним, что накануне жаркие споры среди пользователей соцсетей вызвала фотография памятника на могиле Михаила Жванецкого. Пользователей возмутила задумка монумента — он выполнен в виде стелы с силуэтом уходящего сатирика. В правой руке он держит портфель.

Многие отметили, что Жванецкий никогда не поворачивался к зрителям спиной, да и в самом памятнике «нет ничего» от сатирика, кроме портфеля. «Пройдешь и не узнаешь», — писали недовольные надгробием.

Общество,Михаил Жванецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители