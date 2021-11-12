Снимок «сельской идиллии» в центре Москвы восхитил интернет

Фото деревянного дома на фоне памятника Петру Первому в центре Москвы вызвало восхищение у пользователей сети. Снимок выложили в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook.
Здание на снимке принадлежит территории Китайского подворья в 1-ом Глутвинском переулке.
«Тишина и покой в центре шумного города», — подписала фотографию автор.
Комментаторы согласились с ней и написали, что подобный ракурс ассоциируется у них с «сельской идиллией в мегаполисе».
«Там чудесная территория с растениями и маленьким прудиком», — рассказала одна из подписчиц сообщества.
Автор поста добавила, что на территории подворья цветут поздние розы, а один из комментаторов уточнил, что летом до позднего вечера доступ к участку был свободным.
Напомним, что накануне жаркие споры среди пользователей соцсетей вызвала фотография памятника на могиле Михаила Жванецкого. Пользователей возмутила задумка монумента — он выполнен в виде стелы с силуэтом уходящего сатирика. В правой руке он держит портфель.
Многие отметили, что Жванецкий никогда не поворачивался к зрителям спиной, да и в самом памятнике «нет ничего» от сатирика, кроме портфеля. «Пройдешь и не узнаешь», — писали недовольные надгробием.