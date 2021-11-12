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40 123 новых случая COVID выявили в России

Елена Прошина
1 час назад

В России за последние сутки было зафиксировано 40 123 новых случая коронавируса. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. За это же время выздоровели 33 645 пациентов в 85 регионах, 1 235 человек скончались. Об этом сообщает официальный портал Стопкоронавирус.рф.

40 123 новых случая COVID выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди регионов возглавляет антирейтинг по-прежнему Москва. В столице за последние 24 часа выявлено 5 183 новых заражения. Выздоровели за сутки после прохождения лечения от COVID-19 6 952 человека, умерли 96 пациентов.

Отмечается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве находятся 740 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 8 992 595 случаев заболевания коронавирусом. За весь период выявлено 252 926 летальных исходов. Вылечились от COVID-19 с начала пандемии 7 720 962 человека.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса вакцинировались от коронавирусной инфекции.

"90% сотрудников Транспортного комплекса прошли вакцинацию",- написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Общество,Максим Ликсутов,
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