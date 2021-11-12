Данные москвичей с поддельным сертификатом о вакцинации «слили» в интернет

Личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от COVID-19 и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в интернете. Как сообщает «Коммерсантъ», в том же списке оказались и те, кто приобрел поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте.

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Как рассказал владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также даты получения поддельных документов. За тысячу строк хакеры просят $120, а всего в ней содержатся данные более чем 500 тыс. человек. Предлагаемая информация пока ограничена лишь Московским регионом.

Как отмечают юристы, уголовная ответственность в этом случае грозит и тем, кто приобрел поддельные справки, так и тем, кто продает личные данные нарушителей. Антипов отметил, что скорее всего информация была собрана самими сервисами, которые предлагают приобретение справок.