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Данные москвичей с поддельным сертификатом о вакцинации «слили» в интернет

Елена Прошина
31 минуту назад

Личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от COVID-19 и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в интернете. Как сообщает «Коммерсантъ», в том же списке оказались и те, кто приобрел поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Данные москвичей с поддельным сертификатом о вакцинации «слили» в интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов, база содержит паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также даты получения поддельных документов. За тысячу строк хакеры просят $120, а всего в ней содержатся данные более чем 500 тыс. человек. Предлагаемая информация пока ограничена лишь Московским регионом.

Как отмечают юристы, уголовная ответственность в этом случае грозит и тем, кто приобрел поддельные справки, так и тем, кто продает личные данные нарушителей. Антипов отметил, что скорее всего информация была собрана самими сервисами, которые предлагают приобретение справок.

«Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Общество,Евгений Антипов,
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