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Россиянам с антителами к COVID-19 предложили выдавать QR-коды

Елена Прошина
11 минут назад

В России предложено создать отдельный реестр сведений о тех гражданах, кто имеет определённые антитела к COVID-19, однако не обращался во время заболевания в медучреждения или болел бессимптомно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Россиянам с антителами к COVID-19 могут выдать QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат от ЛДПР свое обращение на данную тему направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении парламентария.

Он считает, что в стране сложилась проблемная ситуация, когда россиянин, имеющий антитела к коронавирусу, не может получить цифровой код. Введение этой категории граждан в число тех, кто имеет право на QR-код, было бы актуальным как для переболевших бессимптомно, и не обращавшихся к медикам, так и тем, кто сделал прививку иностранными препаратами, которые на данный момент в России не признаны. Леонова сослался на ряд других стран, где такие меры уже действуют, а высокий титр антител IgG даёт право на «зелёный сертификат» с QR-кодом.

Ранее стало известно о подготовке двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, документы будут предусматривать введение обязательных электронных кодов.

Общество,Михаил Мурашко,Сергей Леонов,Минздрав РФ,ЛДПР,Госдума,РИА Новости,
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