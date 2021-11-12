Россиянам с антителами к COVID-19 могут выдать QR-коды

В России предложено создать отдельный реестр сведений о тех гражданах, кто имеет определённые антитела к COVID-19, однако не обращался во время заболевания в медучреждения или болел бессимптомно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова .

Он считает, что в стране сложилась проблемная ситуация, когда россиянин, имеющий антитела к коронавирусу, не может получить цифровой код. Введение этой категории граждан в число тех, кто имеет право на QR-код, было бы актуальным как для переболевших бессимптомно, и не обращавшихся к медикам, так и тем, кто сделал прививку иностранными препаратами, которые на данный момент в России не признаны. Леонова сослался на ряд других стран, где такие меры уже действуют, а высокий титр антител IgG даёт право на «зелёный сертификат» с QR-кодом.