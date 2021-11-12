Россиянам с антителами к COVID-19 могут выдать QR-коды

В России предложено создать отдельный реестр сведений о тех гражданах, кто имеет определённые антитела к COVID-19, однако не обращался во время заболевания в медучреждения или болел бессимптомно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Депутат от ЛДПР свое обращение на данную тему направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении парламентария.
Он считает, что в стране сложилась проблемная ситуация, когда россиянин, имеющий антитела к коронавирусу, не может получить цифровой код. Введение этой категории граждан в число тех, кто имеет право на QR-код, было бы актуальным как для переболевших бессимптомно, и не обращавшихся к медикам, так и тем, кто сделал прививку иностранными препаратами, которые на данный момент в России не признаны. Леонова сослался на ряд других стран, где такие меры уже действуют, а высокий титр антител IgG даёт право на «зелёный сертификат» с QR-кодом.
Ранее стало известно о подготовке двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, документы будут предусматривать введение обязательных электронных кодов.