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Как будут работать QR-коды в разных отраслях

Елена Прошина
24 минуты назад

Стало известно о подготовке двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в различных сферах.

Как будут работать QR-коды в разных отраслях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, документы будут предусматривать введение обязательных электронных кодов. При этом срок внесения проектов в Госдуму неизвестен. Как считают специалисты, QR-коды заработают на воздушном транспорте не раньше середины января 2022 года.

«Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — считает представитель лоукостера «Победа» Елена Селиванова.

При этом перевозчик выступил против требования предъявлять QR-код при покупке авиабилетов, чтобы не нарушить права пассажиров.

РЖД технологически готова ввести QR-коды, если такое поручение поступит от кабмина России, заявил замглавы компании Евгений Чаркин.

Сфера торговли предложила свои схемы реализации QR-кодов. Прежде всего, предъявлять метки следует не в момент входа в объект, а тогда, когда человек расплачивается за покупки, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Общество,Евгений Чаркин,Елена Селиванова,Булат Шакиров,РЖД,Госдума,газета "Известия",
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