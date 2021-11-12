Как будут работать QR-коды в разных отраслях

Стало известно о подготовке двух законопроектов об обязательном предъявлении QR-кодов в транспорте, магазинах, кафе и других общественных заведениях, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в различных сферах.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, документы будут предусматривать введение обязательных электронных кодов. При этом срок внесения проектов в Госдуму неизвестен. Как считают специалисты, QR-коды заработают на воздушном транспорте не раньше середины января 2022 года.

«Человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — считает представитель лоукостера «Победа» Елена Селиванова.

При этом перевозчик выступил против требования предъявлять QR-код при покупке авиабилетов, чтобы не нарушить права пассажиров.

РЖД технологически готова ввести QR-коды, если такое поручение поступит от кабмина России, заявил замглавы компании Евгений Чаркин.