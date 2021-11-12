Списки покупателей QR-кодов выставили на продажу в России

На теневых форумах и в Telegram-каналах появилась в продаже база данных россиян, которые купили поддельные справки о вакцинации и ПРЦ-тесты, сообщает «Коммерсант».
Одна тысяча строк стоит около 8,5 тысяч рублей. Данные содержат информацию, содержащуюся в паспорте, СНИЛС. Также указаны номера телефонов, место жительства и информация о дате получения сертификата. В базе содержатся данные пока только 500 тысяч жителей Московского региона.
Как сообщил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, с учетом того, что ответственность за использование поддельных электронных кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для злоумышленников. Как отмечает эксперт, полученные данные мошенники могут использовать для шантажа покупателей.
Продажи фейковых сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона, и обострились в период нового локдауна в ноябре. Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы.