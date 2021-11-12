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«Поедут на восток». Политолог предсказал нашествие беженцев в Москву и Петербург

Вероника Полынина
25 минут назад

.Скопившиеся на границе Белоруссии мигранты с Ближнего Востока вскоре могут оказаться в крупных российских городах, считает политолог Дмитрий Болкунец. Об этом он заявил «Свободной прессе».

Политолог предсказал нашествие беженцев в Москву и Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил уверенность, что Польша и Литва не пропустят беженцев, поэтому Белоруссии придется решать, как поступить: организовать им обратные рейсы в Сирию и Ирак или «подсунуть их России».

«Скорее всего, беженцы поедут на восток, в Москву, Петербург и другие крупные города, где они смогут найти работу и пропитание», - предположил Болкунец.

Он отметил, что мигрантам придется покинуть приграничную зону уже в ближайшее время, потому что наступает климатическая зима, и люди больше не смогут жить в лесу.

О том, что Россия может принять часть ближневосточных беженцев, заявил также председатель экспертного совета оператора на рынке миграционных услуг ГК «Аксиома» Дмитрий Исповедников.

По его мнению, если будет политическое решение, российские компании смогут трудоустроить «белорусских» мигрантов.

«Разрешить этот гуманитарный кризис можно, договорившись либо со странами Европы, либо с Россией. Возможно, подойдет план разделения: часть беженцев примет Европа, часть — Россия. Потребность в трудовых ресурсах у нашей страны есть», - считает Исповедников.

Он отметил, что прием беженцев может стать «важной репутационной победой» Москвы.

«Мы покажем, что гибкая и грамотная система управления может быстро дать выход из ситуации, с которой не могут справиться наши оппоненты из Польши», - заявил эксперт.

8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценили число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций.

Общество,Дмитрий Болкунец,ЕС,
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