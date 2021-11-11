Что известно о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой

Актрисе Елене Сафоновой предстоит несколько недель ходить в корсете из-за перелома ребер, полученного в ДТП. Об этом сообщила «Комсомольской правде» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня» Кадр из фильма «Зимняя вишня»

Она отметила, что перелом ребер – распространенная травма при ДТП. Кости срастутся, но Сафоновой необходимо ходить в корсете от двух недель до месяца.

«Но себя нужно поберечь - минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета», - добавила специалист.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с переломами ребер и надколенника и сотрясением мозга.