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«Проведет несколько недель в корсете»: что известно о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой

Вероника Полынина
49 минут назад

Актрисе Елене Сафоновой предстоит несколько недель ходить в корсете из-за перелома ребер, полученного в ДТП. Об этом сообщила «Комсомольской правде» доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова.

Что известно о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой
Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня»Кадр из фильма «Зимняя вишня»

Она отметила, что перелом ребер – распространенная травма при ДТП. Кости срастутся, но Сафоновой необходимо ходить в корсете от двух недель до месяца.

«Но себя нужно поберечь - минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета», - добавила специалист.

ДТП с участием Елены Сафоновой произошло 10 ноября на проспекте Мира в Москве. 65-летняя актриса управляла автомобилем Hyundai. Ее госпитализировали с переломами ребер и надколенника и сотрясением мозга.

Сафонову увезли в больницу после новости о ее романе с Калныньшем

Сейчас она находится в состоянии средней тяжести и лежит в отделении травматологии в НИИ имени Склифосовского.

Общество,Елена Сафонова,
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