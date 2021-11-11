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В S7 Airlines озвучили последствия введения QR-кодов на внутренних рейсах

Елена Прошина
1 час назад

Пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50% в связи с введением QR-кодов, считают в S7 Airlines. Заявление авиакомпании приводит «РБК».

В S7 Airlines озвучили последствия введения QR-кодов на внутренних рейсах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в S7 выступили против идеи о введении QR-кодов при покупке авиабилетов.

«Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — приводится в материале заявление авиакомпании.

Гендиректор Utair и предправления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Мартиросов поддержал высказывание S7 о снижении трафика на внутренних рейсах с введением QR-кодов. При этом по его словам, «50% — это минимум».

Общество,Андрей Мартиросов,АК S7,ЮТэйр,РБК,
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