В S7 Airlines озвучили последствия введения QR-кодов на внутренних рейсах

Пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50% в связи с введением QR-кодов, считают в S7 Airlines. Заявление авиакомпании приводит «РБК».
Также в S7 выступили против идеи о введении QR-кодов при покупке авиабилетов.
«Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — приводится в материале заявление авиакомпании.
Гендиректор Utair и предправления Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Андрей Мартиросов поддержал высказывание S7 о снижении трафика на внутренних рейсах с введением QR-кодов. При этом по его словам, «50% — это минимум».