В S7 Airlines озвучили последствия введения QR-кодов на внутренних рейсах

Пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50% в связи с введением QR-кодов, считают в S7 Airlines. Заявление авиакомпании приводит «РБК».

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Также в S7 выступили против идеи о введении QR-кодов при покупке авиабилетов.

«Требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — приводится в материале заявление авиакомпании.