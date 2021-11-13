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Непривитые и вакцинированные россияне рассказали об отношении друг к другу

Lenta.ruиещё 4
24 минуты назад

Непривитые и вакцинированные россияне в опросе компании SuperJob рассказали об отношении друг к другу. Первая категория в большинстве своем (81 процент) терпимо относится ко второй, передает «Газета.Ru».

Привитые россияне рассказали об отношении к непривитым
Фото: PixabayPixabay

В качестве аргументов невакцинированные респонденты говорили о том, что вакцинация от COVID-19 — это личное дело каждого.

«Люди которые сделали прививку — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор», — добавили опрошенные.

Только восемь процентов непривитых раздражают вакцинированные, а наоборот — уже 25 процентов. Привитые россияне считают, что те, кто не вакцинировался, поступают безответственно, заявляют о непонимании их мотивации и эгоизме и о том, что они подвергают риску жизни окружающих.

Каждый второй человек, сделавший прививку (49 процентов) относится к антипрививочникам терпимо, респонденты полагают, что вакцинация является добровольной, у людей должен быть выбор.

«Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать. Помимо людей с противопоказаниями есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу», — заявил один из опрошенных.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае россиянам могут дать медотвод от вакцинации против коронавируса. Он объяснил, что причиной для выдачи медотвода от прививки против COVID-19 служит нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат.
Общество,Социология,COVID-19,Владислав Жемчугов,Газета.Ru,
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