Привитые россияне рассказали об отношении к непривитым

Непривитые и вакцинированные россияне в опросе компании SuperJob рассказали об отношении друг к другу. Первая категория в большинстве своем (81 процент) терпимо относится ко второй, передает «Газета.Ru».

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В качестве аргументов невакцинированные респонденты говорили о том, что вакцинация от COVID-19 — это личное дело каждого.

«Люди которые сделали прививку — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор», — добавили опрошенные.

Только восемь процентов непривитых раздражают вакцинированные, а наоборот — уже 25 процентов. Привитые россияне считают, что те, кто не вакцинировался, поступают безответственно, заявляют о непонимании их мотивации и эгоизме и о том, что они подвергают риску жизни окружающих.

Каждый второй человек, сделавший прививку (49 процентов) относится к антипрививочникам терпимо, респонденты полагают, что вакцинация является добровольной, у людей должен быть выбор.

«Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать. Помимо людей с противопоказаниями есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу», — заявил один из опрошенных.